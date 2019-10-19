Киев, , 13:04 — REGNUM Бюджетом бедности назвал проект бюджета на 2020 год депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук. Об это 18 октября политик заявил в эфире телеканала «NewsOne».

Депутат подчеркнул, что проект бюджета не отличается от аналогичных проектов за 2014−2019 гг. Медведчук сообщил, что в данном бюджете не заложены средства необходимые для экономического развития Украины, а также «радикального изменения экономического курса в стране». Кроме того, проект бюджета, как отметил политик, «не отвечает чаяниям и ожиданиям людей».

Вместе с тем, Медведчук выразил надежду, что можно еще внести поправки к данному законопроекту, но политик выразил по этому поводу сомнения. Депутат подытожил, что согласно проекту бюджета на 2020 год, по нему видно, что «ни одно из обещаний г-на Зеленского и его партии в этом бюджете не выполнено».

Напомним, 18 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что ко второму чтению (до 2 ноября) будут внесены изменения в проект бюджета на 2020 год.