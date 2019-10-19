Киев, , 13:00 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что передал дело бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Стерненко в СБУ в связи с расследованием по делу «о нападениях на активистов» в Одессе. Об этом Рябошапка заявил 18 октября на заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, которое транслировалось в эфире телеканала «NewsOne».

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Стерненко в мае 2018 года в Одессе нанес двум мужчинам ножевые ранения, от которых один из них скончался, только потому, что националисту показалось, что на него собираются напасть.

Рябошапка отметил, что считает, что нельзя каждое дело «о нападении на активистов» рассматривать отдельно и генеральный прокурор уверен, что это «система». «Все эти дела расследует Служба безопасности Украины, поэтому, так как нападение на Стерненко было частью этой системы, было логично объединить их в рамках одного органа досудебного расследования. Закон УПК предполагает, что генпрокурор может передать это дело любому органу досудебного расследования. СБУ может в Одессе расследовать эти преступления», — подытожил генеральный прокурор.

Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг дела Сергея Стерненко, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива на своей странице в социальной сети Facebook написал, что Генеральная прокуратура «продолжает сливать дела по указке извне и тем самым покрывает преступников».

Напомним, при генеральном прокуроре Юрии Луценко дело Сергея Стерненко также было передано в СБУ, которая в принципе не должна заниматься расследованием уголовных дел. В мае текущего года суд постановил, что передача дела одесского радикала в СБУ является незаконной и дело было возвращено в полицию.