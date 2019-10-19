Киев, , 12:40 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины вручила подозрение действующему депутату Верховной рады, а также 10 подозрений бывшим народным депутатам, министрам и заместителям министров.

Об этом 18 октября на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На этой неделе я внес в парламент представление о снятии депутатской неприкосновенности, применения меры пресечения в виде взятия под стражу относительно бывшего главы одного из комитетов Верховной рады и относительно действующего народного депутата… За полтора месяца 10 подозрений бывшим народным депутатам, бывшим должностным лицам», — рассказал Рябошапка.

При этом он сообщил о создании в ГПУ специального департамента, который занимается ведением производств по возвращению незаконно выведенных из страны банковских активов.

«В частности, речь идет о возвращении активов из банков, которые были разграблены, их средства были выведены. Сейчас в нашей работе шесть таких банков. Мы работаем в направлении, чтобы вернуть эти деньги государству. Некоторым фигурантам, бывшим бенефициарам этих банков предъявлены подозрения», — сказал Рябошапка.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября стало известно, генеральный прокурор Рябошапка направил в Верховную раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от группы «За будущее» Ярослава Дубневича. Депутату вменяют причинение убытков компании «Укрзализныця» (госкомпания-оператор железной дороги на Украине) более чем на 93 млн гривен из-за завышения цены на реализацию определенной продукции.

Вместе с тем, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, которая сама является фигурантом одного из резонансных для Генеральной прокураторы дел, в своем комментарии — отмечает, что новые руководители ведомства, включая генпрокурора Рябошапку — «безнадежно неподготовленные, не опытные, недальновидные субъекты, не понимающие ничего».

«Они решили достать весь мусор прошлых лет, и выдать его на-гора, пытаясь демонстрировать тем самым активность, независимость и принципиальность. Результатом потребления мусора будет развал всех дел. И в судах, и на стадии следствия. И уйдут они с позором, так и не осознав масштабов своей глупости», — заявила политик.