19 октября 2019 | Время чтения 4 мин

За скандалом с провокационным заявлением губернатора столичной префектуры Токио Юрико Коикэ о возможности проведения соревнований Олимпиады 2020 года по марафону и спортивной ходьбе на «северных территориях», то есть на российских Курильских островах, которые японское правительство считает «своими», как-то ушла в тень сама проблема необходимости изменения места проведения состязаний по этим легкоатлетическим дисциплинам.

Анатолий Кошкин, , 12:37 — REGNUM За скандалом с провокационным заявлением губернатора столичной префектуры Токио Юрико Коикэ о возможности проведения соревнований Олимпиады 2020 года по марафону и спортивной ходьбе на «северных территориях», то есть на российских Курильских островах, которые японское правительство считает «своими», как-то ушла в тень сама проблема необходимости изменения места проведения состязаний по этим легкоатлетическим дисциплинам. Ибо период проведения Токийской олимпиады приходится на самый жаркий в Японии период с 24 июля по 9 августа, когда фиксируются рекордные показатели температуры и заметно повышается влажность. Достаточно сказать, что в прошлом году в этот период температура в городе Кумагая, что к северо-западу от Токио, поднялась до рекордных 41,1 ° C (106 градусов по Фаренгейту), что заставило организаторов Игр всерьез озаботиться по поводу здоровья спортсменов. Ибо, как тогда сообщалось"смертельная волна тепла в Японии усилила опасения относительно потенциально опасных условий для спортсменов и зрителей на Олимпиаде в Токио».

Юрико Коикэ Weforum.org

Профессор Токийского университета Макото Ёкохари, изучавший риски теплового стресса, с которыми столкнутся бегуны на Олимпийском марафоне в Токио в 2020 году, сказал, что более ранний старт был бы улучшением, «но далеко за достаточным уровнем». Согласно недавней статье, которую он написал в соавторстве, предлагаемая дистанция марафона была оценена как опасный или чрезвычайно опасный в ясные солнечные дни. Ёкохари указал, что организаторы должны принять все возможные меры для улучшения ситуации, включая рассмотрение потенциально радикальных идей, таких как перенос марафона в северную префектуру Хоккайдо или начало его в 2 часа ночи. Другие варианты включали возможность бегунов бежать по восточной стороне улиц, чтобы они могли быть защищены от солнца.

Чрезвычайно жаркая погода и повышенная влажность в Токио в июле-августе, кроме всего прочего, ставит в неравное положение спортсменов из жарких стран и стран с умеренным климатом, в том числе европейцев. Для устранения такого неравенства в условиях проведения состязаний в этом году во время сентябрьского чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, Катар, марафон проводился поздно вечером.

О ситуации в Токио с температурным режимом и последствиях жары корреспонденты РИА Новости сообщали в середине августа текущего года:

«По меньшей мере, 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны. Статистика приводится за период с 5 по 11 августа. В общей сложности были госпитализированы 12 751 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в японской столице Токио — здесь в больницы были доставлены 1,46 тысячи человек, а также в префектурах Сайтама (977 человек) и Осака (897 человек).Число пострадавших превышает отметку в 10 тысяч человек третью неделю подряд».

Затем ТАСС сообщил о том, что в Японии лишь за одну неделю, по меньшей мере, 57 человек умерли из-за жары и еще почти 20 тысяч человек были госпитализированы с тепловыми ударами. По статистике в прошлом году от высоких температур погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы. Видимо, близкие этим цифрам общие показатели будут зафиксированы и в этом году.

Подобная статистика заставила Международный олимпийский комитет (МОК) принять решение о переносе соревнований по спортивной ходьбе и марафону из Токио в город Саппоро, что на северном острове Японии Хоккайдо. Японское информационное агентство Киодо цусин сообщает, что «Международный олимпийский комитет утвердил перенос соревнований по спортивной ходьбе и марафонских дисциплин во время летних Олимпийских игр 2020 года из Токио в Саппоро».Отмечается, что меры обусловлены необходимостью обезопасить атлетов, которые могут пострадать от жары. МОК уже проинформировал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) о планируемых изменениях. Глава IAAF Себастьян Коу поддержал эту инициативу. Решение о переносе приняли из-за более низкой температуры в Саппоро, где в августе средние показатели не достигают 21 градуса.

Себастьян Коу Weforum.org

Возмущение губернатора Токио этим решением выходит за рамки понимания, ибо она сама назвала жару прошлого года «сауной» и, казалось бы, должна не хуже других понимать, насколько опасно проведение изнурительного марафона в таких экстремальных условиях. Сейчас же Коикэ сетует по поводу уже вложенных немалых средств в чрезвычайно популярные в Японии соревнования по марафону, желая провести его именно в возглавляемой ею столице. Но нельзя же, право, Коикэ-сан, все, включая человеческое здоровье и жизни, измерять деньгами…