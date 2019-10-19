Киев, , 12:28 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил готовность открыть уголовные производства в отношении президента Украины Владимира Зеленского и главы офиса президента Андрея Богдана, если у ГПУ будут на то основания.

Соответствующее заявление Рябошапка сделал 18 октября на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о его готовности возбудить уголовные производства в отношении нынешней власти, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Да, я считаю себя независимым… Возбудить против себя производство, наверное, не смогу. Это будет конфликт интересов. Что касается других, я уже сообщал во время своего брифинга, что нет таких против кого я бы не смог открыть производство, кроме тех случаев, которые касаются конфликта интересов», — пояснил Рябошапка.

При этом он не исключил, что ГПУ откроет уголовное производство в отношении олигарха Игоря Коломойского, если на то будут законные основания.

«Какая в этом проблема? В Украине есть куча криминальных производств, которые могут быть связаны с этим человеком, о которым вы говорите. Процессуальный результат зависит от тех органов, которые совершают досудебное расследование и прокуроров», — сказал Рябошапка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговоре с президентом США Дональдом Трампом еще до назначения Рябошапки заявил о том, что «новый генпрокурор Украины — 100% мой человек».

Сам Рябошапка, комментируя это высказывание Зеленского на одной из пресс-конференций, заявил, что дела покажут его независимость, а словами «убедить никого нельзя».