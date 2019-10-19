Киев, , 12:15 — REGNUM Уже в декабре 2019 года в Донбассе на линии разграничения начнется установка специальных модульных городков для проживания личного состава Вооруженных сил Украины. Об этом 18 октября в Верховной раде во время часа вопросов правительству заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Принято решение о создании модульных городков для проживания личного состава. Первая поставка конструкций модульного типа запланировано осуществить в декабре 2019 года», — сказал Загороднюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он сообщил, что инженерные подразделения восстанавливают фортификационные сооружения, которые займут украинские войска в результате разведения сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (Луганщина).

«Почему восстановление? Потому что мы уже были на этих позициях в 2016 году… Обеспечена доставка и выдача материальных средств из полевых складов для обеспечения строительства фортификационных сооружений в районах отвода войск. Сейчас мы говорим только о двух участках. Отвод будет происходить поэтапно на заранее подготовленные позиции с подготовленной системой траншей и ходов сообщения, оборудованными укрытиями для личного состава, местами проживания», — сказал Загороднюк.

Министр напомнил, что условием начала разведения сил и средств на линии разграничения должно быть подтверждение миссии ОБСЕ отсутствии нарушений режима — не менее семи суток. По его словам, сейчас это условие не выполняется «стороной бандформирований», которые продолжают обстрелы регулярно», последние были зафиксированы 17 октября.

ИА REGNUM напоминает, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков обвинил Украину в срыве разведения сил в Золотом и Петровском, отметив, что украинская сторона «под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня» не стала приступать к практической части разведения.