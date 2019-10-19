Киев, , 12:05 — REGNUM Правительство Украины внедряет определенные меры, чтобы технически отсоединиться от энергетической системы России. Об этом 18 октября в Верховной раде во время часа вопросов правительству заявил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин.

«Технический импорт существует — это перетоки, которые регулируются соглашениями операторов энергетических систем России и Украины. Мы проводим все меры, чтобы как можно быстрее отсоединиться от единой энергосистемы России, но сегодня это невозможно», — сказал Шубин, цитирует корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что исторически сложилось так, энергетические системы Украины и России соединены.

«Они существуют как одна энергетическая система. На сегодняшний день только часть Украины «Бурштынский энергоостров» соединен с энергетической системой Европы. Наша цель — полностью соединиться с энергетической системой Европы. Это подтверждено соответствующими документами и обязательствами, которые Украина на себя взяла. Но сегодня это технически невозможно… Я надеюсь, что за следующие три года мы с вами сможем создать технические и экономические предпосылки для соединения с Европой», — резюмировал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября украинские частные компании возобновили коммерческий импорт электроэнергии из Российской Федерации, чего не было последние 4 года. Импорт стал возможен после поправки, проголосованной в Верховной раде силами фракции «Слуга народа» и внесенной на рассмотрение парламента главой профильного комитета по энергетике, одним из ближайших соратников президента Зеленского Андреем Герусом. Закупки электроэнергии в России критикует целый ряд политиков и экспертов, по этому поводу уже состоялись протестные акции. Сам Герус предложил изменить законодательство так, чтобы Украина могла покупать электроэнергию у Белоруссии. В настоящий момент окончательного решения по этому вопросу не принято.