Львов, Украина, , 12:00 — REGNUM Позиция «услышьте Донбасс» для львовского журналиста Остапа Дроздова является неприемлемой и жители неконтролируемых Украиной территорий должны приложить усилия для «сознательного» возвращения на Украину. Об этом 17 октября Дроздов заявил в передаче «Говорит великий Львов» на украинском телеканале «НТА».

Представитель львовских СМИ заявил, что позиция «вернуть и услышать Донбасс» равнозначна для него «вливанию» на Украину порядка «2 млн латентной и открытой ваты» и «очень аргументированной шикарной виртуозной грамотной украинофобии».

Дроздов заявил, что для него «история» «про услышьте Донбасс» — это «история лени», а жителей Донбасса в связи с этим он обвинил в нежелании меняться и потребовал от них приложить усилия для того, чтоб измениться и «приползти» на Украину. По мнению львовского журналиста, Украина «пошла уже далеко» и «много заплатила за то, чтоб слово «украинское» не просто было прилагательным, а оно уже было кровным словом. И к этому нужно прийти сознательно», — отметил Дроздов.

Журналист заявил, что жители неконтролируемых Украиной территорий Донбасса не вышли из «совкового ХХ столетия», в отличие от «Украины будущего», в которую обратный путь жителям ДНР и ЛНР Дроздов видит только в том случае, если они будут «прилагать усилия» для того, чтоб «развиваться» в украинском русле и, в частности, изучат украинский язык. Потому, что в понимании Дроздова Украина — «это модерный современный европейский проект, а не проект с руссификацией, а не проект привязки к российской орбите».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Рады Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины «путиноидами».