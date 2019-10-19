Киев, , 11:56 — REGNUM Украинский эксперт по международной политике Юлия Осмоловская считает, что Киеву, в случае внедрения института двойного гражданства, нужно будет ввести временный запрет на получение украинцами второго гражданства Российской Федерации.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее заявление Осмоловская сделала 18 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

ИА REGNUM напоминает, что 15 октября вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что министерство иностранных дел разрабатывает законопроект о введении в стране института двойного гражданства. Чиновник считает, что Киев «созрел» для работы над этим вопросом и рассматривает несколько подходов. Кулеба отметил, что двойное гражданство позволит украинцам, которые выехали в другие страны «сохранить их связь с Украиной».

«Было бы логичным объяснить, что получение двойного гражданства со стороны Российской Федерации не является возможным, но эта возможность будет доступна нашим людям после того как будет урегулирован конфликт с Россией. Таким образом, мы дадим потенциальный стимул РФ, которая заинтересована в том, чтобы украинцы тоже были носителями российского гражданства, но уже на момент когда наш конфликт с ними будет урегулирован», — сказала Осмоловская.

Она считает, что ввод двойного гражданства позволит Киеву точнее узнать численность украинцев, выехавших в более развитые страны, и поддерживать с ними связь.

«Если говорить о мотивах… В основном это касается необходимости систематизировать то количество украинцев, которые пребывают и живут за границей, получают дополнительные гражданства и в большинстве случаев не сообщают об этом украинской стороне. Второй аспект — наша диаспора, которая есть во многих странах. По мнению правительства, эта инициатива позволит им не терять связь с Украиной, своим государством и позволит им иметь второе гражданство», — сказала Осмоловская.

Эксперт не исключает, что заявление Кулебы сделано не на пустом месте и уже до конца 2019 года общественности будет презентован законопроект о двойном гражданстве.