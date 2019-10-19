Исламабад, , 12:17 — REGNUM 19 октября в пакистанском Карачи (провинция Синд), главной военно-морской базе страны. завершились пакистанско-индонезийские семидневные военно-морские учения Sea Thunder IV.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на официального представителя ВМС Пакистана, цель учений — укрепление оборонного взаимодействия, координации между военно-морскими силами обоих государств, а также обмен ценным опытом в области специальных операций.

Со стороны ВМС Пакистана в учениях приняли участие группы спецназа на моторных лодках, сторожевые корабли, а также транспортные вертолеты Sikorsky S-61 Sea King. Моряки, пилоты и бойцы групп специального назначения отрабатывали транспортировку и десант на корабли, а также освобождение заложников.