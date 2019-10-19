Душанбе, , 11:45 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Таджикистан пообещал, что депутаты в ходе поездок в страну, будут посещать школы и вузы, где ведется преподавание русского языка.

«Все командировки российских депутатов будут включать посещение университета и школ и обсуждение этих вопросов», — сказал Володин по итогам встречи со студентами Российско-Таджикского (Славянского) университета (РТСУ).

В ходе общения со студентами университета ответил на вопросы, затрагивающие тему поддержки со стороны России преподавания в Таджикистане русского языка.

Володину вручили звание почетного доктора Российско-Таджикского (Славянского) университета (РТСУ).

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссии парламентов РФ и Таджикистана заработают после перерыва в 11 лет