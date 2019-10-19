Киев, , 11:44 — REGNUM Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук используют фразы, которые являются условными сигналами для фракции «Слуга народа» голосовать за тот или иной закон определенным образом. Об этом 18 октября говорится в журналистском расследовании издания «Левый берег».

Журналист издания, в частности, заявила о том, что проанализировала 14 стенограмм заседаний Рады, согласно которым выявила ключевые слова-подсказки о том, как должно голосовать депутата самой большой парламентской фракции «Слуга народа». Так, фраза «прошу определится и голосовать» означает, что законопроект, за который проходит голосование поддерживать не стоит. А фраза «прошу поддержать и голосовать» означает, что за законопроект членам партии «Слуга народа» стоит голосовать положительно.

В качестве доказательств журналистка опубликовала скриншоты стенограмм.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что спикер Рады Дмитрий Разумков на брифинге с журналистами 17 октября заявил о том, что украинский парламент не имеет полномочий закрыть сайт «Миротворец».