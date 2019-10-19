Тбилиси, , 11:24 — REGNUM «Оккупационные силы» возобновили работы возле приграничного с Южной Осетией села Атоци. На установленные ранее металлические опоры русские военные монтируют ограждения. Об этом 19 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на информацию представителя муниципалитета Карели Марину Гулиашвили.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Гулиашвили, российские военные 19 октября утром возобновили работы по «бордеризации» возле села Атоци, начатые в октябре 2018 года.

Напомним, 16 октября СГБ Грузии заявила, что «российские оккупационные силы» продолжают «незаконную бордеризацию» на грузинско-югоосетинской границе в районе сел Чорчана и Цагвли.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил о попытке проникновения разведывательной группы одной из грузинских силовых структур на территорию Южной Осетии 18 октября в 4 утра.

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