Киев, , 11:14 — REGNUM Первые 13 победителей, вошедшие в Совет общественного контроля (СОК) при Государственном бюро расследований (ГБР), одержали победу в голосовании путем махинаций. Об этом 18 октября написал директор ГБР Украины Роман Труба в своем telegram-канале.

Труба сообщил, что в ходе анализа голосований были обнаружены признаки «организованного массового голосования за первые 13 победителей конкурса». Речь идет, в частности, о мобильных телефонах с одинаковой комбинацией цифр, в которых отличаются три последние цифры, «одноразовые» адреса электронной почты, зарегистрированные накануне голосования, множественное голосование по одному и тому же IP-адресу.

Глава ГБР отметил, что по данным эпизодам открыто уголовное дело. Труба отметил, что причастность победителей конкурса к этим махинациям выяснит следствие. Но отметил, что даже зная о данных нарушениях, директор ГБР обязан назначить состав Совета.

Труба порекомендовал тем вошедшим в состав СОК, кто знает «что в его пользу было организовано» голосование написать заявление «о не включении в состав СОК» до понедельника.

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