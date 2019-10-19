Киев, , 10:00 — REGNUM Глава «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус на протяжении 2019 года пересекал границу Украины по паспортам гражданина Украины и гражданина Литовкой Республики. Об этом со ссылкой на ответ государственной пограничной службы Украины сообщил депутат Рады Александр Дубинский 18 октября в своем telegram-канале.

Дубинский опубликовал два документа — первый — это запрос к главе пограничной службы относительно того, по каким документам пересекал в текущем году глава «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус государственную границу Украины. Второй документ — ответ главы государственной пограничной службы Украины, в котором сказано, что Абромавичус пересекал границу по двум паспортам — гражданина Украины и гражданина Литовской Республики.

«Гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус мало того, что является гражданином Литвы, так ещё и пользуется литовским паспортом при выезде/въезде в Украину… Нарушает все законы Украины, не имеет допуска к гостайне, не имеет права возглавлять оборонный концерн», — отметил депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно информации украинских СМИ, Айварас Абромавичус нарушает законодательство Украины и Литвы. Законодательство Украины чиновник нарушает тем, что имеет два гражданства, а законодательство Литвы — тем, что не запросив разрешения Литовской Республики работает чиновником в другом государстве.