Душанбе, , 09:28 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили экономическое сотрудничество двух стран, а также вопросы безопасности и ситуацию в Афганистане.

В ходе встречи речь шла и о противодействии вызовам и угрозам, в частности, Володин указал на угрозы, исходящие из Афганистана.

Возможность обсудить противодействие терроризму на площадке ПА ОДКБ у парламентариев будет в ноябре, сессия пройдет в Армении, в Ереване.

«В ноябре на заседании ПА ОДКБ в Ереване обсудим с коллегами проведение очередной сессии ПА ОДКБ в Душанбе», — добавил он.

В ходе встречи Володин обратил внимание на положительную динамику межпарламентских отношений, а также на экономическое сотрудничество стран: рост товарооборота между странами за 2018 год рост составил почти 25%.

Президент Таджикистана подчеркнул, что Россия является ключевым партнером.

«Россия является ключевым партнером, и межпарламентские связи будут способствовать развитию наших отношений», — сказал он.

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