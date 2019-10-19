Киев, , 08:27 — REGNUM О том, что Украине нужно стремиться к разрушению Российской Федерации заявил Александр Кольченко — бывший заключенный по статье о терроризме, которого Украина получила по обмену 7 сентября. Заявление Кольченко сделал 18 октября в интервью изданию «Новое время».

На вопрос журналиста о том, как Украине должно строить дальнейшие отношения с Россией, Кольченко ответил, что «если говорить об отношении к России, то нам нужно в первую очередь разрушить эту империю». Он также заявил, что гражданская война в Донбассе, которую Кольченко считает войной с РФ, «неэффективна», а «нужно оказывать поддержку тем, кто продолжает борьбу внутри РФ». Бывший заключенный посетовал на то, что такие шаги по урегулированию ситуации в Донбассе, как «формула Штайнмайера» навязаны Украине Россией и «нам…нужно оказывать материальную помощь тем, кто борется против режима Путина», — подытожил Кольченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Кольченко был задержан в 2014 году в Крыму и осужден за организацию терактов на полуострове. После обмена заключенными (7 сентября — ред.) на пресс-конференции в Киеве, которая прошла 10 сентября, Кольченко заявил о том, что в 2014 году совершал поджог офиса «Русская община Крыма» и партии «Единая Россия».