19 октября 2019 | Время чтения 9 мин

Мира Гасанова, , 07:03 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Тюркский совет: одна нация — пять государств

В Баку состоялся VII юбилейный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в котором приняли участие президенты Азербайджана, Турции, Казахстана, Киргизии, впервые в качестве полноправного члена — Узбекистан, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страна которого имеет статус наблюдателя в организации. Перед саммитом состоялись двусторонние встречи глав государств, на которых обсуждались региональные вопросы, сообщает АЗЕРТАДЖ. В ходе саммита Назарбаеву по инициативе президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана и совместным решением глав стран-членов организации «за развитие отношений в тюркском мире и создании Тюркского совета» было присвоено звание почетного председателя, а президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Назарбаеву Высший Орден Тюркского Мира. На полях саммита было принято решение о создании Координационного комитета Тюркского совета, который обеспечит координацию деятельности таких структур, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская торговая и промышленная палата, в декларацию глав государств Тюркского совета был включен вопрос создания Совместного инвестиционного фонда. Подписаны Меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и опытом среди различных видов экономических зон, девять меморандумов о взаимопонимании, одно кредитное соглашение, а также три протокола: о намерениях, о членстве и о статусе наблюдателя, протокол о членстве Палаты коммерции и промышленности Узбекистана в Торгово-промышленной палате Тюркского совета и протокол о статусе наблюдателя Палаты коммерции и промышленности Венгрии в Торгово-промышленной палате Тюркского совета. Назарбаев предложил переименовать Совет в Организацию тюркских государств и разработать программу «Тюркское видение 2040». В этой связи секретариат Совета разрабатывает новую стратегию «Тюркский совет 2025», которая определит перспективы организации. Эрдоган заявил на саммите, что теперь тюркские народы стали «одной нацией, пятью государствами», а в случае вступления Туркмении можно будет говорить об «одной нации, шести государствах». В Баку состоялась передача председательства в Тюркском совете от Киргизии, именно в период руководства которым Узбекистан стал полноправным членом организации, а Венгрия получила статус наблюдателя, Азербайджану. Вероятно, что в период председательства Азербайджана в структуру вступит и Туркмения. Кроме того, в предстоящий период Совет продолжит усилия по получению статуса наблюдателя в Генассамблее ООН и ОИС. Главной же задачей организации станет повышение эффективности экономического сотрудничества стран-членов. Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится в 2020-м году в Турции.

Азербайджан отметил 28-ю годовщину восстановления государственной независимости

В Азербайджане 18 октября отмечается 28-я годовщина восстановления государственной независимости — День государственной независимости, сообщает Minval.az. В конце XX века азербайджанский народ во второй раз за столетие поднял знамя независимости. В результате усиления центробежных устремлений во всех союзных республиках начались демократические процессы. 30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета Азербайджана была принята Декларация о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики. На исторической сессии Верховного света Азербайджана 18 октября 1991 года был единогласно принят Конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики». 29 декабря в Азербайджане было проведено всенародное голосование. В бюллетенях референдума значился только один вопрос: «Вы за Конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики»? Азербайджанский народ единогласно проголосовал за государственную независимость республики. В мае 1992 года Милли Меджлис (парламент) утвердил Государственный гимн Азербайджанской Республики (музыка — Узеира Гаджибейли, слова — Ахмеда Джавада), чуть позже — государственный флаг, государственный герб с изображением восьмиконечной звезды с языками пламени. С 18 октября 1991 года Азербайджан является независимым, суверенным государством, и народ отмечает эту дату как праздник.

Азербайджан направил ноту России

В связи с участием 11 октября текущего года первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина на мероприятии, организованной сепаратистским режимом на оккупированных территориях Азербайджана, в МИД РФ была направлена официальная нота с выражением обеспокоенности. Об этом московскому бюро АПА сообщили в посольстве Азербайджана в России. «В ноте выражается просьба российской стороне выразить свое отношение к очередным провокационным заявлениям против суверенитета и территориальной целостности нашей страны открыто поддерживающего сепаратизм Затулина и его выступлениям, которые подрывают сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также уточнить, в каком качестве российский депутат посетил оккупированные территории и кем финансировался данный визит. Кроме того, в ноте подчеркивается важность дачи соответствующей оценки заявлениям Затулина, противоречащих политической позиции России по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, явным искажениям исторических фактов, попыткам оправдать оккупационную политику, проводимую Арменией, подчеркивается, что он как депутат должен нести ответственность за свои слова и действия, выражается просьба к МИД РФ принять необходимые меры», — говорится в сообщении посольства. Отметим, что 11 октября Константин Затулин посетил оккупированный Арменией Нагорный Карабах. Выступивший на «международном форуме» «Друзья Арцаха: за справедливость и мир», проведенным сепаратистским режимом, российский депутат сделал заявления против Азербайджана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя незаконный визит Затулина в Нагорный Карабах отметила, что на сайте МИД России размещено предупреждение: «Гражданам, посетившим без специального разрешения азербайджанских властей территорию бывшей Нагорно-карабахской автономной области и семи прилегающих административных районов, азербайджанская сторона в дальнейшем отказывает во въезде в Азербайджан». Это цитата — актуальная информация, актуальное предупреждение. «Это относится ко всем и является отражением позиции властей Азербайджана по данному вопросу. Позиция МИД [России] по нагорно-карабахскому конфликту, путям по его урегулированию хорошо известна, она остается неизменной. Что касается политиков, российских, в частности, представителей законодательной власти, либо людей, представляющих гражданское общество, которые делают соответствующие заявления по этой теме, мы исходим из того, что они отражают их личную точку зрения. Это может быть экспертная точка зрения, либо политическое заявление. Так или иначе, официальную точку зрения на этот вопрос выражают соответствующие институты исполнительной власти России», — сказала она.

Баку огласил условия визитов в страну россиян с армянскими фамилиями

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что граждане России с армянскими фамилиями могут приехать в республику, но им необходимо проинформировать об этом посольство страны в Москве, чтобы избежать «эмоционального фона» из-за карабахского конфликта. Об этом Мамедъяров заявил в интервью газете «Известия». «Мы говорим: если есть какие-то граждане России с армянскими фамилиями, которые хотят приехать в Азербайджан, ради Бога! Но пускай они заранее информируют как минимум наше посольство, потому что у нас с Россией безвизовый въезд, информация, полученная заранее, позволит нам не допустить какие-либо эксцессы, учитывая эмоциональный фон в Азербайджане в отношении существующего конфликта. Мы всегда достаточно откровенно говорим на эту тему с российской стороной», — сказал министр.

Российский сопредседатель Минской группы рассказал о поездке в регион

Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов рассказал о результатах поездки сопредседателей в регион. Как сообщает АПА, Попов отметил, что сопредседатели встретились в Ереване с руководством, министром иностранных дел и министром обороны Армении. Также у них состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и азербайджанской общиной Нагорного Карабаха. По словам Попопва, «в ходе встреч мы обсудили ситуацию, которая складывается в Нагорном Карабахе, в переговорном процессе, выслушали пожелания представителей азербайджанской общины. С президентом у нас, как и с премьер-министром Армении, были вопросы, связанные с переговорным процессом. Мы обсудили итоги разговоров премьер-министра и президента, которые состоялись в Ашхабаде. Мы считаем, что это неплохие результаты. Мы планируем продолжить организацию встреч, по крайней мере, на уровне МИД. Если у них будет обоюдное желание, тогда ее можно будет организовать на полях какой-нибудь международной встречи. В декабре пройдет Саммит министров иностранных дел ОБСЕ. Если они изъявят желание, мы организуем эту встречу».

Азербайджан получил статус участника в Комитете содействия развитию OECD

Азербайджану предоставлен статус участника (participant) в Комитете содействия развитию (DAC) Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана, Азербайджан сотрудничает с OECD/DAC с 2015 года и в результате работы, проводимой Азербайджанским агентством международного развития МИД (AIDA) уже представлена в качестве участника в этой крупной организации. OECD/DAC — самая авторитетная международная организация в области поддержки развития, созданная для повышения эффективности сотрудничества между главными странами-донорами и международными организациями. В комитете представлены 30 стран-доноров, в то же время в его работе участвуют в качестве наблюдателей Всемирный Банк, Международный валютный фонд и Программа развития ООН. Азербайджан — единственная страна в СНГ, представленная в этом статусе в OECD/DAC. На данный момент наряду с Азербайджаном в заседаниях организации в качестве участников представлены всего шесть стран (Болгария, Кувейт, Катар, Румыния, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты). Выступление в статусе участника на заседаниях OECD/DAC послужит еще большему повышению авторитета на международной арене Азербайджана, превратившегося в нового члена семьи доноров, повышению эффективности донорской деятельности, осуществляемой страной и обретению новых политических партнеров.

ВВС Азербайджана приняли на вооружение РЛС натовского стандарта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии пункта управления современной многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) Военно-воздушных сил ВВС, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. «РЛС производства Испании, отвечающая стандартам НАТО, предназначена для усиления контроля над воздушным пространством страны и своевременного обнаружения воздушных целей. Построенная здесь инфраструктура создала широкие условия для своевременного и точного выполнения боевых задач», — отмечается в сообщении. Оборонное ведомство отмечает, что станция может использоваться как в стационарном, так и в зависимости от тактических условий мобильном порядке «РЛС обеспечивает обнаружение, определение параметров полета и сопровождение таких аэродинамических объектов, как самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты», — говорится в сообщении. По информации минобороны, РЛС также состоит на вооружении армий стран-членов НАТО.

В школах Азербайджана будет преподаваться «Общая Тюркская история»

Президент Международной тюркской академии (МТА) Дархан Кыдырали и министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили проекты Международной тюркской академии и перспективы сотрудничества в сфере образования, сообщает Тренд. Президент МТА выразил удовлетворение решением министерства образования в связи с пилотным проектом — началом преподавания в 150 школах Азербайджана предмета «Общая тюркская история», по учебникам, подготовленным организацией. Министр образования Джейхун Байрамов сказал, что предмет «Общая тюркская история» со следующего года будет включен в школьную программу всех средних школ республики.