Мехико, , 06:50 — REGNUM Сенат Мексики при участии мексиканского министра общественной безопасности Альфонсо Дурасо решили пересмотреть стратегию безопасности страны на фоне провала по задержанию сына наркобарона Хоакина Гусмана Овидио, сообщает пресс-служба сената.

В ходе заседания сенаторы отметили, что пересмотр стратегии не повлечет за собой необходимость в дополнительном финансировании. Законодатели подчеркивают, что для обеспечения общественной безопасности силовикам необходимо использовать больше разведданных и тесней взаимодействовать между ведомствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября мексиканские силовики задержали Овидио Гусмана, сына наркобарона Хоакина Гусмана из картеля «Синалоа». Однако операция по задержанию переросла в боевые столкновения с членами наркокартеля, предпринявшими попытку отбить задержанного. В результате столкновений погибли девять человек, еще 23 получили ранения различной степени тяжести. Власти Мексики приняли решение освободить Овидио Гусмана, чтобы не подвергать жителей города опасности. Позднее, мексиканские власти признали провальный характер операции.

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