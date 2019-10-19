Москва, 19 октября 2019, 05:55 — REGNUM Об отзыве на законопроект о значимых интернет-ресурсах со стороны российского правительства пишет 19 октября газета «Коммерсантъ».
По данным источника издания, правительство подготовило отзыв на поправки, которые предполагают, что иностранное участие в российском юрлице (хозяине российского интернет-сайта) в отношении голосующих акций должно быть ограничено на уровне 50% минус одна акция.
В таком варианте правительство готово поддержать законопроект.
Комментируя эту информацию, предложивший поправки депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») сказал, что официально вариант, предложенный правительством, пока не поступил законодателям.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Горелкиным в июле было предложено ограничить голосующие права для иностранных совладельцев крупных российских интертен-ресурос 20% акций.
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