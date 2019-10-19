Киев, , 04:16 — REGNUM Письмо от 16 июля 2019 г., в котором Киев соглашается рассмотреть «формулу Штайнмайера», опубликовало «Новое время».

Письмо адресовано украинскому представителю в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леониду Кучме и подписано Андреем Богданом — главой офиса президента Украины.

«Информируем, что 12 июля 2019 г. в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, РФ и Франции», — говорится в документе.

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера, амнистию и местные выборы», — сказано в сообщении.

Напомним, Киев готовится к переговорам в нормандском формате. После подписания «формулы Штайнмайера» в Киеве начались протесты радикально настроенных групп, и тогда украинский президент Владимир Зеленский заявил, что надо «распустить» ДНР и ЛНР.

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