Кито, , 04:05 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено предложил новую налоговую реформу в стране, сообщает агентство Reuters.

«Законопроект по налоговой реформе направлен на обсуждение. Мы не намерены повышать налог на добавленную стоимость», — заявил он.

Агентство отмечает, что новая система налогообложения затронет корпорации с годовым доходом более миллиона долларов США и упростит сбор налогов с простых граждан. Также планируется введение налога на пластиковые пакеты и электронные сигареты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Эквадоре прошли массовые протесты против отмены субсидий на топливо. Руководству страны удалось стабилизировать ситуацию после решения вернуть субсидии.

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