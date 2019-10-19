Вашингтон, , 02:38 — REGNUM О своих опасениях по поводу «вмешательства России» в новые выборы президента США заявила экс-госсекретарь Штатов Хиллари Клинтон в интервью Campaign HQ.

Это будет сделано, как считает проигравшая прошлые выборы Клинтон, с помощью её соратницы по партии Тулси Габбард.

«Она фаворит российских граждан. И пока у них есть куча сайтов, ботов и других способов поддержать её».

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Напомним, президентские выборы в Соединённых Штатах состоятся 3 ноября 2020 года. Действующий президент США Дональд Трамп уже объявил, что будет баллотироваться.

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