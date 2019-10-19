Кишинёв, , 02:25 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон встретится 29 октября с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Об этом Додон сообщил после встречи с вице-премьером Молдавии по «реинтеграции» Василием Шовой, передает ИА REGNUM.

«Подробно обсудили вопросы, которые планируется обсудить в ходе предстоящей 29 октября встречи с Вадимом Красносельским», — сообщил Додон.

Он также обсудил с Шовой встречу по приднестровскому урегулированию в формате «5+2», которая прошла в Братиславе и возобновление работы координационного совета по согласованию позиций в отношении приднестровского урегулирования междв ветвями власти страны.