Москва, 19 октября 2019, 02:20 — REGNUM Завершить создание Военно-строительной компании планируется в течение трёх месяцев, заявил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в интервью РБК.
По словам представителя военного ведомства, Минобороны давно готовилось к созданию ВСК.
Читайте также: Президент РФ подписал указ о создании Военно-строительной компании
Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о создании ВСК подписан 18 октября.
Как сказано в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным, компания создаётся с целью «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
Читайте ранее в этом сюжете: Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств