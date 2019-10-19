Москва, , 02:20 — REGNUM Завершить создание Военно-строительной компании планируется в течение трёх месяцев, заявил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в интервью РБК.

По словам представителя военного ведомства, Минобороны давно готовилось к созданию ВСК.

Иванов «О будущем руководителе компании говорить пока рано, мы ищем лучшего кандидата на эту должность».

Читайте также: Президент РФ подписал указ о создании Военно-строительной компании

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о создании ВСК подписан 18 октября.

Как сказано в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным, компания создаётся с целью «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

Читайте ранее в этом сюжете: Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств