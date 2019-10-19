Москва, , 02:11 — REGNUM Созданием Военно-строительной компании российский военный сектор получит защиту от возможных негативных внешних факторов, заявил заместитель российского министра обороны Тимур Иванов в интервью РБК.

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал:

«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения».

По словам представителя военного ведомства, теперь военная стройка сможет «избавиться от лишних подрядчиков» и своими силами выполнять до 60% работ. Уйдёт ряд ненужных бюрократических процедур, произойдёт оптимизация кадрового состава.

Так, уже на подготовительном этапе управленческий персонал военно-строительного комплекса сократился почти на треть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября Путин подписал указ о создании в России Военно-строительной компании.

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