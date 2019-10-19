Москва, 19 октября 2019, 02:11 — REGNUM Созданием Военно-строительной компании российский военный сектор получит защиту от возможных негативных внешних факторов, заявил заместитель российского министра обороны Тимур Иванов в интервью РБК.
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал:
По словам представителя военного ведомства, теперь военная стройка сможет «избавиться от лишних подрядчиков» и своими силами выполнять до 60% работ. Уйдёт ряд ненужных бюрократических процедур, произойдёт оптимизация кадрового состава.
Так, уже на подготовительном этапе управленческий персонал военно-строительного комплекса сократился почти на треть.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября Путин подписал указ о создании в России Военно-строительной компании.
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