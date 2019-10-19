Москва, 19 октября 2019, 01:47 — REGNUM Слова китайского посла в РФ Чжана Ханьхуэя о сепаратистах Гонконга прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ханьхуэй 18 октября заявил: в Гонконге ситуация осложняется тем, что в эту проблему «грубо вмешивается всё больше международных сил». В частности, в автономии замечены «украинские элементы».
Ведь, отметил посол, подушевой ВВП в Гонконге примерно равен $20 тыс., в то время на Украине он не превышает десяти тысяч долларов. Затем Ханьхуэй добавил:
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