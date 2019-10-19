Лима, , 08:46 — REGNUM Оппозиционная Венесуэле «Группа Лимы» выразила озабоченность в связи с переизбранием Боливарианской Республики в Совет ООН по правам человека. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В заявлении правительства государств — участников блока «выразили глубокое сожаление» в связи с тем, что большинство стран проголосовали за «нелегитимное и диктаторское» правительство, «нарушающее права человека».

Позиция «Группы Лимы» полностью повторяет позицию США, которые безуспешно пытались помешать избранию Венесуэлы.