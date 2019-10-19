Рига, , 00:18 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левится выступил с инициативой создать новый конституционный орган — Государственный Совет — сообщил портал LSM. Это предложение он озвучил в своей речи, выступая на конференции «Задачи и значение правоведения для будущей правовой системы» в Латвийском Университете.

У новой институции по словам Левитса должны быть две основных функции: стратегическое планирования развития, на больший, чем один выборный цикл время, а вторая — постоянный мониторинг — насколько текущее законотворчество, особенно со стороны Кабинета Министров, соответствует долговременной стратегии страны.

Деятельность Гос Совета не должна быть никоим образом связана с интересами и компромиссами действующей правящей коалиции. Новый орган должен быть независим, как, например, Конституционный суд. Президент намерен инициировать дальнейшее продвижение своей концепции в январе месяце 2020 года.