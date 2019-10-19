Нью-Дели, , 00:08 — REGNUM Один из руководителей подпольной Коммунистической партии Индии (маоистской) Кобад Ганди может быть снова освобожден из тюрьмы. Об этом пишет газета Times of India 18 октября.

Ганди сидит в тюрьме с 2009 года. Сейчас ему уже 73 года. В 2017 году его временно освобождали по решению суда, однако спустя всего несколько дней его снова арестовали.

Теперь суд в Гуджарате, где Ганди сейчас отбывает наказание, решил освободить его. Если данное решение не будет обжаловано, то через несколько дней он выйдет на свободу.

Маоисты в Индии официально объявлены террористами. При этом их ячейки действуют на территории 20 из 28 индийских штатов.