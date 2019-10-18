Москва, , 23:57 — REGNUM Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй заявил, что в мятежном Гонконге появились «украинские элементы», которые приехали в город, чтобы тренировать манифестантов. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном 18 октября.

Ханьхуэй отметил, что некоторые украинские граждане действительно приезжают в Гонконг, чтобы поделится опытом Евромайдана с гонконгскими сепаратистами.

«Вроде бы они (граждане Украины — ИА REGNUM) ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: «Мы хотим так жить, как украинцы». Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП — около 20 тысяч долларов», — сказал посол Китая в России.

Дипломат подчеркнул, что цели сепаратистов совершенно недостижимы, однако Пекин может гарантировать им жизнь на уровне Украины.

Стоит отметить, что по данным Международного валютного фонлда ВВП на душу населения по паритету покупательской способности в Гонконге в 2018 году составил более $64 тыс. А вот на Украине — только $9 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Гонконге уже несколько месяцев не утихают протесты, вызванные попыткой властей города принять законопроект об экстрадиции. И хотя гонконгская администрация давно отказалась от этого законопроекта, протесты не утихают и манифестанты уже перешли к откровенно сепаратистским лозунгам.