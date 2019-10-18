Гавана, , 23:34 — REGNUM Новые санкции США, введённые против Кубы, являются проявлением бессилия и моральной деградации, заявил 18 октября президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на своей странице в Twitter.

«США объявили о новых мероприятиях по ужесточению блокады Кубы. Они выражают собой бессилие, моральную деградацию и имперское высокомерие. Это негуманные, жестокие и несправедливые действия, которые для нас неприемлемы. Мы не сдадимся и ответим достойно», — написал Мигель Диас-Канель Бермудес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели новые санкции против лизинга воздушных и морских судов, а также телекоммуникационной техники. Все выданные ранее лицензии на лизинг самолётов и судов, находящихся в собственности государственных кубинских перевозчиков будут отозваны, а новые заявки приниматься не будут.

Кроме того, санкции США касаются экспорта и реэкспорта на Кубу продукции иностранных компаний, доля американского участия в которых превышает 10%.

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