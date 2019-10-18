Барселона, Испания, , 23:16 — REGNUM Более 30 человек пострадали в результате массовых беспорядков в Каталонии в день всеобщей забастовки сегодня, 18 октября.

Протесты в Барселоне Sasha Popovic

Наибольшее число пострадавших в Барселоне — 25 человек. Столкновения демонстрантов с полицией начались в районе здания управления Национальной полиции.

Ещё пять человек пострадали в других районах — двое в Таррагоне, трое — в Льейде.

Национальная полиция сообщает об аресте как минимум 10 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Каталонии проходит всеобщая забастовка. Связана она с тем, что Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к проведению референдума о независимости региона в 2017 году.