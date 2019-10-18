* ИГ — запрещённая в России организация

Хмеймим, Сирия, , 23:02 — REGNUM Места содержания пленных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членов их семей находятся в Сирии под угрозой бесконтрольного роспуска, сообщил 18 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Тюрьма

Российский Центр подчёркивает, что угроза освобождения террористов из тюрем возникла из-за турецкой военной операции на севере Сирии.

Такая угроза существует на территориях, которые раньше контролировались сирийскими курдами и военными США.

«Возможный выход террористов на свободу, неконтролируемое и неорганизованное расформирование лагерей для беженцев, могут спровоцировать резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе», — сказал Алексей Бакин.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной главным образом против Рабочей партии Курдистана и отрядов сирийских курдов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уже произошёл случай бегства пленных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из тюрьмы, разрушенной турецким артобстрелом.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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