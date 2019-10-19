19 октября 2019 | Время чтения 17 мин

В статье изложены обстоятельства резонансного арбитражного дела о возвращении в собственность Российской Федерации уникального Филипповского леса в Киржачском районе Владимирской области, который бывшие собственники планировали вырубить с целью строительства на его территории огромного полигона для отходов Москвы

Борис Поляков, , 10:40 — REGNUM Филипповская история подошла к критическому моменту. 25 октября в Нижнем Новгороде, в кассационной инстанции — Арбитражном суде Волго-Вятского округа — будет рассмотрена законность и обоснованность решения Арбитражного суда Владимирской области, вернувшего 1500 га уникального Филипповского леса в собственность Российской федерации. Кассационные жалобы подали все три ответчика — родственные предприятия во главе с ОАО «Метровагонмаш».

Цитата из м/ф «Крот в городе». Реж. Зденек Миллер

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С 2009 года «Метровагонмаш» был инициатором или участником десятка судебных разбирательств, связанными с 1500 га уникального Филипповского леса. Так или иначе, судебные тяжбы были направлены на то, чтобы в конечном итоге акционерное предприятие заполучило участок в собственность и выкупило фактический государственный лес по предельно минимальной цене. Что и случилось в октябре 2017 года. Глава администрации Филипповского поселения Иванов продал «Метровагонмашу» 1500 га гослеса, закрепленные в 1967 году решением Совмина РСФСР за Мытищинским машзаводом для строительства спецобъекта — полигона испытания военной продукции. Продал по смехотворной цене 200 руб. за сотку.

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Урок 1. «Нам нет преград» или учитесь, как подделывать документы

Первые годы после распада СССР были особо проблемными для работы судей. Российское законодательство только складывалось. Но для всякого рода предприимчивых ловкачей время было благодатным и прибыльным.

В ноябре 1992 года, рассмотрев ходатайство акционерного общества «Метровагонмаш», глава администрация Киржачского района постановлением №566 провел перерегистрацию и зарегистрировал за «Метровагонмашем» юридическое право на земельный участок 1500 га, находящийся в пользовании Мытищинского машиностроительного завода, в бессрочное (постоянное) пользование. В исполнение постановления обществу вручили Свидетельство №ВЛ-06−079−4. Эти два документа — постановление главы районной администрации и свидетельство — стали базовыми для всех последующих судебных разбирательств, связанных с 1500 га Филипповского леса. Ни один суд не поставил под сомнение их правовую состоятельность. А стоило, и вот почему.

Сосновый лес Дарья Драй © ИА REGNUM

В мае того же 1992 года Роскомзем утвердил порядок выдачи свидетельств на землю, которым предписывалось, что при подготовке решений о перерегистрации права используются ранее выданные документы, удостоверяющие право на землю, и свидетельство должен подписать глава администрации, принявший решение.

Однако как раз эти требования при подготовке Свидетельства №ВЛ-06−079−4 и Постановления №566 были проигнорированы:

1) Свидетельство подписано не главой администрации района, а председателем районного комитета по земельной реформе и земельным ресурсам;

2) В тексте Постановления №566 оговорено, что оно основано на Законе «О земельной реформе» и Указе Президента Российской Федерации от 27.12.1991 № 323, что не соответствует действительности.

По своей направленности и содержанию вышеупомянутые закон и указ вообще не имеют никакого отношения к лесу, а, следовательно, и к 1500 га леса Филипповского. Они толкуют об использовании и сохранении земли сельскохозяйственного назначения. А вот ссылку, как того требует Роскомзем, на ранее выданные документы, удостоверяющие право Мытищинского машзавода на 1500 га, Постановление №566 не содержит. Также не ясно из Постановления почему право на участок, находящийся в пользовании у Мытищинского машзавода, передается «Метровагонмашу».

Получается, что районные чиновники, сославшись на не относящиеся к делу государственные акты, не выяснив, откуда у мытищинских машиностроителей появились 1500 филипповских га и какое отношение к ним имеет ходатай «Метровагонмаш», оформили фиктивное Свидетельство №ВЛ-06−079−4.

Свидетельство имеет пару особенностей, очевидно, сыгравших через 24 года существенное значение в придании мнимой законности купле-продаже 1500 га государственного леса. Чиновники, выдавшие сей документ, совершили подлог в определении целевого использования участка. Если в постановлении главы администрации Киржачского района №566 назначение 1500 га определено как «для испытательного полигона», то в Свидетельстве записано иное: «производственная база — испытательный полигон».

Одно из зданий завода Метровагонмаш в г. Мытищи (сс) Impro

Словосочетание «производственная база» предполагает, что на территории Филипповского леса работает промышленное оборудование, существуют склады продукции. Однако в отношении 1500 га это предположение ошибочно. Вот полный перечень зданий, сооружений на территории полигона:

« здание стоянки машин, сторожевая будка, две водонапорные башни, дом лесника, дом приезжих, казарма ВОХР, котельная с бытовкой, подстанция ».

Общая площадь, которую они занимают, всего полгектара. «Производственной базой», что называется, и не пахнет. Запись в «липовом» Свидетельстве о ней, как цели использования 1500 га, была сделана, конечно, не случайно, а намеренно.

Для того, чтобы представить изначально 1500 га не как участок государственного леса, а как земли сельскохозяйственного назначения в Свидетельстве сделана ещё одна подмена. В нем указано, что площадь леса на испытательном полигоне составляет 1433 га, которые почему-то учтены в таблице с характеристиками структуры земель сельскохозяйственного назначения. Причем лес учтен не в самой таблице бланка Свидетельства, а внесен дополнительной графой, а в основных графах таблицы — видимо, для создания правдоподобности — показаны площади сенокосов (6,4 га) и пастбищ (21,8 га). Для полноты картины авторам подлога тогда уж и 1433 га леса надо было в качестве защитной лесополосы записать.

Животноводством Мытищинский завод никогда не занимался, а пастбище на секретном полигоне для испытания военной бронетехники — это, конечно, перебор. Однако на что не пойдёшь, если заказчик услуги «Метровагонмаш».

Как сообщает нынешнее руководство владимирского Росреестра, действительно, до 2008 года 1500 га государственного леса были учтены в сельскохозяйственных землях (конечно же) из-за»досадной ошибки». Общеизвестна судьба земель колхозов и совхозов вокруг Москвы. Почти все они застроены новыми коттеджными и дачными поселками, что послужило фантастическому обогащению, правда, немногих.

Но владельцы «Метровагонмаша» придумали гораздо более доходное применение участку государственного леса — строительство небывалого по размерам мегаполигона для отходов Москвы. На основании фальшивого Свидетельства с записью об использовании 1500 га, теперь уже «сельхозяйственных земель», в качестве «производственной базы», «Метровагонмаш» в 2008 году оформляет кадастровый паспорт участка, в котором 1500 га государственного леса превращаются в «земли промышленности», о категория «гослес» из описания участка окончательно исчезает! Эта двухходовая комбинация потребовалась владельцам «Метровагонмаша», потому что, в отличие от земель лесного фонда, земли промышленности можно было «законно» купить.

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

Благодаря поддельным документам, обосновавшим законные права «Метровагонмаша» на 1500 га, его владельцы десять лет успешно покоряли все судебные инстанции, пока алчность бизнесменов-миллиардеров не породила протестное движение жителей Филипповского поселения.

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Урок 2. О применении фальсификации истории при захвате государственных земель

В судебных решениях 2010−2016 годов история испытательного полигона Мытищинского машиностроительного завода излагается так, как это было выгодного для «Метровагонмаша». Из судебных решений получается, что Мытищинский завода неизвестно откуда появился в 1992 году. В чем же выгода от введения такого «нового летоисчисления» завода? Выгода состояла в том, что исключение «доисторического» советского периода завода позволилиисключить из рассмотрения правоустанавливающие документы, закрепившие за советским государственным предприятием 1500 га для строительства спецобъекта, ведения лесного хозяйства и охраны леса и необходимости доказательства правопреемственности постсоветского акционерного общества с Мытищинским машиностроительным заводом периода СССР.

Еще в 2010 году арбитражный суд признал за ОАО «Метровагонмаш» право собственности на здания испытательного полигона, но отметил

« отсутствие в договоре (купли-продажи — Б. П.) и в процессе приватизации (Мытищинского машзавода — Б.П.) пообъектного перечня спорных объектов ».

Их существование подтверждалось лишь справкой бухгалтерии самого «Метровагонмаша».

Суд хотя и принял решение в пользу предприятия, но фактически признал отсутствие актов оценки объектов, которые, согласно Указу Президента от 29 января 1992 г. №66, должны были быть приложены к плану приватизации. Нет актов — нет и правопреемственности.

Нет и достоверных документов, подтверждающих, что еще пять десятилетий назад, как утверждают в суде представители «Метровагонмаша», 1500 га покинули гослесфонд, перешли в категорию земель промышленности, а Российская Федерация перестала быть их собственником. В кадастровом деле испытательного полигона есть копия документа под названием «Акт (типовой) на отвод лесных площадей с исключением из государственного лесного фонда» от 27 сентября 1967 г. Оригинала Акта нет ни у ответчиков, нет его и в архиве Владимирской области. Но даже, если бы оригинал существовал, сам документ не имеет юридической силы, так как не соответствует требованиям советского законодательства. Почему? Копия Акта составлен на бланке, относящемся к ведению СССР, тогда как ещё в 1954 году постановлением Совета Министров Союза ССР отвод лесных площадей для государственных и общественных нужд был возложен на Советы Министров республик. Поэтому с 1960 года порядок отвода определялся Главным управления лесного хозяйства РСФСР.

Согласно требованиям Главлеса РСФСР при отведении Мытищинскому машзаводу 1500 га гослесфонда из Филипповского лесничества предприятию должны были выданы два документа: 1) Акт на право пользование землей и 2) Условия на отвод земельного участка из государственного лесного фонда. «Метровагонмаш» не представил их ни в 1992 году Киржачской райадминистрации, ни в 2018 году Арбитражному суду Владимирской области.

Мытищинский машиностроительный завод (сс) Andrzej Otrębski

В отличие от распоряжения Совета Министров №1176-рс от 12.05.1967 г. , которым Мытищинскому заводу было предписано построить полигон для испытания военной техники, Акт на право пользования и Условия на отвод не являются секретными документами. Почему же тогда «Метровагонмаш» не предъявил их администрации Киржачского района в 1992 году? Ответ на этот вопрос очевиден в контексте действий акционерного общества. Эти документы ломали всю придуманную юридическую схему обоснования прав на участок государственного леса. Эта схема предусматривала появление «липового» свидетельства №ВЛ-06−079, придуманного именно для того, чтобы история использования 1500 га стала рассматриваться органами власти и судами не с 1967, а с 1992 года. После того, как 1500 га гослеса перешли в собственность «Метровагонмаша» и превратились в земли промышленности, его владельцы-миллиардеры сообщили о намерениях построить на месте Филипповского леса мегаполигон ТКО. Вот собственно почему «Метровагонмашу» мешала советская история Мытищинского машиностроительного завода и его испытательного полигона, спрятанного в Филипповском лесу.

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Урок 3. «Где тонко, там и рвется» или как найти в системе госуправления слабое звено

Нет сомнения в том, что на пути к заветной цели — к приобретению по выгодной цене 1500 га гослеса — владельцы «Метровагонмаша» получили поддержку со стороны некоторых чиновников, искренно сопереживающих трудностям становления крупного российского бизнеса. К такому выводу неизбежно приходишь, анализируя действия и решения властных структур, взаимодействовавших с «Метровагонмашем».

29 января 2010 года Арбитражный суд Владимирской области признал право собственности ОАО «Метровагонмаш» на все здания, сооружения, обслуживающие испытательный полигон в филипповском лесу. Решение было принято в отсутствие не явившихся на заседание представителей ответчиков — главных защитников государственной собственности — областного управления и Федерального агентства Росимущества. А они могли бы поведать суду, например, об Указе Президента РФ от 24.12.1993 №2284 «О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», которым запрещалась приватизация «специальных полигонов для испытания вооружений и военной техники». И о том, что согласно статье 3 закона «О земельной реформе» земля под объектами — собственностью РСФСР, в том числе — испытательными полигонами военного назначения, тоже является государственной собственностью. Как знать, какое решение тогда принял бы суд?

Дважды, в 2012 году в арбитражном суде и в 2014 году решением собственной комиссии по спорам, Управление Росреестра по Владимирской области способствовало радикальному уменьшению кадастровой цены участка испытательного полигона, что снижало в несколько раз арендную плату для «Метровагонмаша». Граничащая с преступной расточительностью щедрость сотрудников Управления, как выяснилось с их слов, имела исключительно патриотические мотивы: во-первых, 1500 га относятся к «земельным участкам для разработки, производства и ремонта вооружения…», а во-вторых, они «служат подготовке и поддержанию в необходимой готовности Вооруженных Сил РФ».

В октябре 2016 Росреестр вновь поддержал «Метровагонмаш», но самым недопустимым для государственного органа образом. Вопреки Земельному кодексу РФ, который ограничивает оборотоспособность земельных участков, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности, Александровское отделение Росреестра признало договор купли-продажи 1500 га испытательного полигона законным. И уже на следующий день после заключения договора было принято решение выдать ОАО «Метровагонмаш» свидетельство о праве на собственность. Каким путем акционерное общество заслужило готовность чиновников владимирского Росреестра нарушать закон, можно только гадать.

Радикальные метаморфозы произошли также с позицией администрации Киржачского района. Когда в 2012—2013 годах «Метровагонмаш» предпринял первую попытку выкупить территорию испытательного полигона и обратился с предложением о её приватизации в Киржачский муниципалитет, то получил отказ со следующим обоснованием: продать нельзя, так как земельный участок используется в интересах обороны и ограничен в обороте. Дело дошло до арбитражного суда. Суд принял решение в пользу… Киржачской администрации.

Через пару лет главой администрации Киржачского района стал Михаил Горин, а в Филипповском поселении исполнительную власть возглавил Олег Иванов. И вот уже в октябре 2016 года 1500 га Филипповского гослеса, по закону не подлежащих приватизации, были проданы «Метровагонмашу». Подписал договор купли-продажи г-н Иванов, без сомнения, с одобрения районного главы Горина.

Михаил Горин Kirzhach.su

По словам бывшего работника Киржачской районной администрации, его увольнение из аппарата администрации было вызвано нежеланием участвовать в подготовке противозаконной сделки по приватизации 1500 га Филипповского леса, и давлением со стороны тогдашнего первого заместителя губернатора Елены Мазанько. Местные СМИ неоднократно писали о резко негативном отношении к филипповскому протестному движению, теперь уже бывшего, губернатора Владимирской области Светланы Орловой. Известно, что жизненные пути Орловой и миллиардеров Махмудова и Бокарева — владельцев «Метровгонмаша» — пересекались в Кузбасе.

До избрания Орловой в сентябре 2013 года губернатором прокуратура Владимирской области сообщала Арбитражному суду:

« земельный участок (филипповские 1500 га) используется в соответствии с разрешенным использованием, в связи с чем оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется ».

Тогда областная прокуратура поддерживала официальное сообщение Минообороны, зафиксированное в судебном решении, что

« для выполнения государственного оборонного заказа … на полигоне проходит испытания военная техника… ».

При губернаторе Орловой владимирские прокуратуры также продолжили утверждать, что нет повода для реагирования, но по противоположной причине. Они стали умалчивать о судебных решениях, в которых признано фактическое использование 1500 га для обеспечения обороны страны. А в своих ответах на тревожные запросы граждан прокуроры теперь сообщают:

« Решением Совета Министров РСФСР от 12.05.1967 №1176-рс… участок из состава лесного фонда исключен и в пользование Министерства обороны СССР и Российской Федерации не предоставлялся ».

По поводу решения Совмина РСФСР — это прямая ложь. А о поводу Минобороны СССР у общественности возникают большущие вопросы:

1) Как быть с многолетней работой на испытательном полигоне в Филипповском лесу военного представительства 3738 Минобороны?

2) Как можно забыть о полувековых испытаниях гусеничной бронетехники, поставляемой Мытищинским машзаводом отечественной армии?

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова Kremlin.ru

Вывод напрашивается не утешительный. Манипуляциям «Метровагонмаша» государственным лесным участком, который был отведен для создания спецобъекта оборонного назначения, способствовали чины из государственных и муниципальных властных образований, что в конечном итоге создало возможность приватизировать 1500 га государственного леса, не подлежащего приватизации. Что за причины побуждали чиновников (и даже прокуроров) радикально изменить их отношение к «Метровагонмашу» — это вопрос не к общественности.

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Результаты уроков «Метровагонмаша»

Распоряжение Совмина РСФСР, по которому в 1967 году 1500 га гослесфонда Филипповского лесничества были огорожены колючей проволокой с табличками «Запретная зона», рассекречено в октябре 2018 года. Департамент лесного хозяйства по ЦФО и межтерриториальное управление Росимущества представили документ в арбитражный суд. В результате в мае 2019 года отменено судебное решение об утрате Российской Федерацией права собственности на 1500 филипповских га. Апелляционная инстанция поддержала решение. Впереди заседание Арбитражного суда Волго-Вятского округа, который рассмотрит кассационные жалобы предприятий-ответчиков, не согласных с владимирскими судьями.

Так что битва за уникальный Филипповский лес продолжается. Цена проигрыша огромная. В неё входит и сам уникальный лес, в котором уживаются редкие виды растений, насекомые, птицы и животные, включая русскую выхухоль, занесенные в «Красные книги» Владимирской и Московской областей, а также Российской Федерации. Потенциальный ущерб многократно возрастает из-за расположения Филипповского поселения над резервным запасом питьевой воды для Восточного Подмосковья — Клязьминско-Шернинским месторождением подземных питьевых вод.

По плану бизнесменов, «прихвативших» в 2016 году 1500 га гослеса, уже в 2020 году на месте столетнего филипповского сосняка должен был появиться огромный полигон для захоронения московских отходов. Как записал в своем решении Научный совет РАН, строительство полигона ТКО в Филипповском поселении неминуемо приведет к экологической катастрофе на смежных территориях Владимирской и Московской областей с населением в миллион человек.

Поэтому судебные решения, которые определят судьбу 1500 га леса, — это, в прямом смысле, вопрос жизни для уникального природного комплекса и сотен тысяч владимирцев и москвичей. Конституционная независимость третьей власти в подобных случаях, требует от судей не только соблюдения «буквы закона», но и учета общественной значимости своих решений, как проявления «духа закона». А значимость рассматриваемого вопроса необычайно высока — не случайно все заседания в арбитражных судах Владимира проходили с «аншлагом». И 25 октября в Филипповском поселении готовится к поездке в Нижний Новгород на судебное заседание окружного арбитража большая делегация. Объявили о своем намерении присутствовать на суде также представители нижегородских экологических и общественных организаций.

Митинг против строительства мусорного полигона Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте «Нет мусорному полигону в Филипповском». vk.com/netsvalke33

По моему мнению, история Филипповского леса имеет все шансы стать первым прецедентом исправления провалившейся на старте мусорной российской реформы, пошедшей сразу «как всегда» не так и не туда. Тем более, что Российская академия наук уже сделала руководству Владимирской области конструктивное предложение по разработке карты, на которой будут указаны потенциальные участки, пригодные для размещения новых полигонов и объектов переработки отходов в соответствие с действующими правилами проектирования. Это позволит избежать социальных протестов, спровоцированных исключительно неумеренными аппетитами некоторых исполнителей мусорной реформы, чьи мотивы полностью укладываются в формулу классика:

« Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы ».

На счет виселицы у нас мораторий, а вот уголовное расследование филипповской истории явно не помешало бы.

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