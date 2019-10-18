Хмеймим, Сирия, , 22:47 — REGNUM Два беспилотных летательных аппарата боевиков были сбиты в районе населенного пункта Кбана провинции Латакия подразделениями вооружённых сил Сирии, сообщил 18 октября на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По информации российских военных, беспилотники террористов летели в юго-западном направлении. Не исключено, что они были направлены на российскую авиабазу Хмеймим.

Кроме того, действующие в Идлибской зоне деэскалации незаконные вооруженные формирования устроили за истекшие сутки 18 обстрелов, в очередной раз нарушив режим прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько дней в провинцию Латакия из Идлиба перебрасываются боевики и вооружение. Незаконные вооруженные формирования активизировали разведывательную и диверсионную деятельность.

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