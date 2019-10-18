Москва, , 22:37 — REGNUM Эквадору следует обращаться к российским властям при наличии озабоченностей относительно возможного вмешательства во внутренние дела страны. Об этом 18 октября заявил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

«Если у эквадорской стороны есть какие-то озабоченности, то существуют механизмы сотрудничества между нашими странами в духе тех дружественных отношений, которые установлены и поддерживаются, в том числе по линии правоохранительных органов», — сказал Щетинин.

Напомним, накануне министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома заявила в интервью изданию El Comercio, что прокуратура республики проверяет возможность «российского следа» в массовых антиправительственных акциях в стране.

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