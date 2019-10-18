Приштина, , 22:23 — REGNUM 18 октября прошла встреча рабочих групп партий «Демократическая Лига Косово» и «Движение за самоопределение».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по результатам встречи была опубликована совместная декларация, в которой сообщается, что стороны пришли к согласию относительно содержания и основных принципов соглашения о формировании правительственной коалиции.

Политики обсудили ключевые направления политики Косово, а также секторальные реформы, ожидающие новое правительство.

Встреча прошла в ставке «Демократической лиги Косово». Ожидается, что следующее совместное заседание рабочих групп состоится в среду 23 октября.

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