Белград, , 22:24 — REGNUM 18 октября президент Сербии Александр Вучич обратился к пресс-секретарю Верховного представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерики Могерини Майе Коциянчич.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Вучич потребовал от ЕС публичного опровержения обвинений Сербии в отравлении членов ЦИК Косово.

«Я убежден, что за несколько лет пристального наблюдения за «ядовитыми» аферами Приштины, вы составили некоторые заключения о том, что происходит на самом деле. Поэтому я требую, чтобы вы сообщили всему европейскому населению о том, травили ли мы сербы албанцев сибирской язвой, новичком или каким-то серьезным ядом. Если это случайно не окажется правдой, пожалуйста, публично расскажите, какие мошенники создали эту ложь», — заявил Вучич. Письмо было опубликовано на официальном аккаунте президента Сербии в социальной сети Twitter.

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