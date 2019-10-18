Тегеран, , 21:51 — REGNUM Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает 18 октября Telegram-канал иранского МИД.

Министр иностранных дел Ирана Мохамад Джавад Зариф U.S. Department of State

МИД Ирана сообщает, что Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсуждали ситуацию в Сирии, особенно в зоне турецкой военной операции «Источник мира».

«Глава МИД Ирана, продолжая свои консультации с властями государств региона, обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу последние события, в особенности ситуацию на севере Сирии», — указано в сообщении МИД Ирана.

Детали телефонного разговора не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, начавшаяся 9 октября военная операция Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии была приостановлена на 120 часов по соглашению с США, пообещавшими Анкаре отвод курдских формирований на 30 км от турецкой границы. Стоит отметить, что из этой зоны поступают противоречивые сообщения о боестолкновениях или соблюдении режима прекращения огня.

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