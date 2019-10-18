Скопье, , 21:51 — REGNUM 18 октября лидер самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски провел пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировал решение ЕС перенести назначение даты начала переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании на весну 2020 года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Мицкоски заявил, что данное решение Совета ЕС — это проигрыш, «но не проигрыш народа, а проигрыш политической линии Зорана Заева (премьер-министр Северной Македонии, прим. переводчика) и его правительства».

В ходе пресс-конференции Мицкоски подтвердил, что намерен явиться на встречу политических лидеров страны 20 октября, анонсированную президентом Стево Пендаровски.

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