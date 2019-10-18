Копенгаген, , 21:46 — REGNUM В ходе своего выступления 18 октября на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа должна сохранить действующий с Турцией договор о беженцах несмотря на критику и охлаждение отношений с Анкарой из-за начала военной операции в Северной Сирии.

Глава датского правительства обратила внимание на то, что благодаря этому соглашению Турция размещает на своей территории 3,6 млн беженцев. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе заявил, что готов предоставить мигрантам возможность добраться до их изначального пункта назначения — Европы — в том случае, если ЕС назовет действия Турции «вторжением». Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

«У нас подписан чрезвычайно важный договор в сфере миграционной политики с Анкарой, и мы должны его сохранить. Однако это не должно останавливать нас от критики в адрес Турции из-за военной операции в Сирии», — добавила премьер-министр Дании.