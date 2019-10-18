Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер провёл телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром, посвящённые ситуации на северо-востоке Сирии, сообщает 18 октября RT со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Глава Пентагона призвал турецкого коллегу обеспечить соблюдение перемирия на северо-востоке Сирии и напомнил о мирном населении территорий, занятых турецкими военными.

Эспер, в частности, напомнил о необходимости обеспечения их безопасности.

Кроме того, он ещё раз подтвердил, что США не будут присутствовать в турецкой «зоне безопасности» на территории Сирии и продолжат эвакуацию своих войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Анкаре Турция и США договорились о 120-часовой паузе в турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, пользуясь которой курдские вооружённые формирования уйдут из 30-км «зоны безопасности», которую Анкара намерена создать вдоль своей границы.

Читайте ранее в этом сюжете: Бангладеш поддерживает турецкую операцию «Источник мира» в Сирии