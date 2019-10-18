Брюссель, , 21:42 — REGNUM 18 октября председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что ЕС не должен останавливать процесс расширения на Западные Балканы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на вопрос о том, является ли решение Совета ЕС о переносе вопроса о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии и ЕС на следующий год началом конца процесса расширения ЕС, Юнкер ответил, что если бы это было так, действия ЕС заслуживали бы серьёзной критики:

«Мы подбадривали эти страны, помогали и наносили визиты в эти страны и делали публичные обещания этим странам. Если мы хотим вызывать уважение, то должны держать свои обещания», — заявил политик после последнего для него саммита ЕС.

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