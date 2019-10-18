Цхинвал, , 21:23 — REGNUM Посол Никарагуа в Южной Осетии Альба Асусена Торрес Мехия вручила верительные грамоты президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову. Президент поздравил посла с назначением на новую должность и пожелал плодотворной работы на благо сотрудничества двух государств. Об этом сообщает пресс-служба главы Южной Осетии

Анатолий Бибилов передал через посла слова благодарности президенту Никарагуа Хосе Даниэлю Ортега Сааведра и заверил посла во всесторонней помощи и содействии в развитии двусторонних отношений.

Ранее 18 октября посол Никарагуа вручила копии верительных грамот министру иностранных дел Южной Осетии Дмитрию Медоеву.