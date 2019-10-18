Мадрид, , 21:17 — REGNUM «Далеко позади остались те времена, когда председателя испанского правительства с почетом принимали в Белом доме, выражая готовность пойти на уступки в торговых вопросах, — сетует испанское издание ABC. — На совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой в среду президент Дональд Трамп использовал Испанию в качестве примера того, как Европе не следует поступать с военными расходами, и, что еще важнее, сказал в числе прочего, что пагубные тарифы на масло и оливки сохранятся в качестве ответа — прежде всего на «цифровой налог», который готовят на европейском континенте».

«Только восемь из 28 стран НАТО инвестируют в оборону больше 2%. Это означает, что 20 стран задерживают выплаты в НАТО, и так происходит уже много лет. Германия, как и многие, инвестирует 1,3% — но это как посчитать. Испания — 1%. Напротив, Турция платит почти своевременно, хотя в это трудно поверить», — сказал американский лидер после встречи с итальянским президентом Серджо Маттареллой и министром иностранных дел Луиджи ди Майо, продлившейся больше часа.

Трамп жестко раскритиковал Европейский союз по нескольким направлениям: и за недостаточные вложения в оборону, и за рассмотрение законов о налогообложении американских цифровых компаний, и за дефицит торгового баланса, который США отметили в отношениях со странами блока. Ответом на все это стали пошлины. «В тарифной войне с ЕС мы не можем проиграть, потому что торговый дефицит у нас с ними огромен. Они продают нам больше, чем мы им», — заявил президент Соединенных Штатов.