Тирана, , 21:31 — REGNUM 18 октября, по завершении заседания Совета ЕС, на котором из-за вето Франции было принято решение ещё раз отложить начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон провел пресс-конференцию в Брюсселе.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Макрон заявил, что приветствует храбрость премьер-министров Северной Македонии и Албании Зорана Заева и Эди Рамы и намерен в ближайшее время нанести им визит.

Французский лидер подчеркнул, что балканские лидеры должны завершить начатое дело, однако ЕС необходимо достигнуть успехов в решении внутренних проблем, чтобы быть в состоянии начать переговоры о расширении.

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