Барселона, Испания, 18 октября 2019, 21:07 — REGNUM Аэропорт Барселоны Эль-Прат отменил 57 рейсов рейсов из-за массовых акций протеста в городе, 18 октября передает агентство Reuters.
14 октября Эль-Прат был заблокирован тысячами протестующих «сепаратистов» Каталонии. 14 и 15 октября аэропорт отменил более 150 рейсов.
Массовые протесты в Каталонии начались 14 октября, после вынесения приговора лидерам «сепаратистов» Верховным судом Испании в Мадриде.
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