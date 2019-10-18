Барселона, Испания, , 21:07 — REGNUM Аэропорт Барселоны Эль-Прат отменил 57 рейсов рейсов из-за массовых акций протеста в городе, 18 октября передает агентство Reuters.

14 октября Эль-Прат был заблокирован тысячами протестующих «сепаратистов» Каталонии. 14 и 15 октября аэропорт отменил более 150 рейсов.

Массовые протесты в Каталонии начались 14 октября, после вынесения приговора лидерам «сепаратистов» Верховным судом Испании в Мадриде.

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