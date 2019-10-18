Дамаск, , 21:04 — REGNUM Ситуация на северо-востоке Сирии, где приостановлена военная операция Турции, спокойная, но в городе Рас эль-Айн идут уличные бои, сообщил 18 октября на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, представители ООН не следят за обстановкой на местах, но пользуются информацией «от достоверных источников «на земле».

«Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявляет, что ситуация, по некоторым данным, в большинстве районов спокойная, за исключением города Рас эль-Айн, где сегодня продолжались обстрелы», — сказал Дюжаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, начавшаяся 9 октября военная операция Турции на северо-востоке Сирии была приостановлена на 120 часов по соглашению с США, пообещавшим Анкаре отвод курдских формирований на 30 км от турецкой границы.

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