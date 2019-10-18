Афины , , 21:30 — REGNUM 18 октября бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас прокомментировал перенос вопроса о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС на весну 2020 года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по мнению Ципраса, откладывание вопроса о расширении ЕС на Западные Балканы свидетельствует о слабости структур ЕС:

«Решение Европейского совета отказать Албании и Северной Македонии в начале переговоров — знак того, что европейские структуры слабы и терпят поражение. Иногда европейские ценности сильнее на Балканах, чем в Брюсселе. Мы продолжим бороться за будущее и единство Европы. Мы должны это нашим народам», — заявил политик.

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